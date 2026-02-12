Malta, presto un bando per istituire un collegamento con droni tra ospedali

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese pubblicherà nei prossimi giorni un bando pubblico per istituire un servizio medico con droni che collegherà l’ospedale generale di Malta con quello di Gozo. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Jo Etienne Abela. Il bando arriva dopo mesi di lavoro preparatorio condotto dall’Ufficio del Direttore Sanitario e dall’Ospedale Generale di Gozo per strutturare il progetto. Il sistema di droni è pensato per consentire il rapido trasferimento di materiali farmaceutici e biologici, permettendo a un numero maggiore di pazienti goziani di ricevere cure a Gozo invece di doversi recare a Malta.

