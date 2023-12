LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Nuovi robot autonomi saranno presto utilizzati per pulire i viali e i luoghi pubblici a Malta. La flotta è composta da 73 veicoli prevalentemente elettrici, comprende spazzatrici e robot lavapavimenti completamente automatizzati e spazzatrici stradali e veicoli fuoristrada.

Ci sono due tipi di robot automatizzati: uno sarà utilizzato per la pulizia delle strade mentre l’altro spazza, e opererà sui viali, nelle zone pedonali e negli spazi pubblici. I passaggi stretti, le spiagge e le altre zone riservate verranno pulite con l’ausilio di piccoli veicoli fuoristrada.

I mezzi sono costati 7 milioni di euro, di cui 5 provenienti da finanziamenti dell’UE.

Il ministro del Turismo Clayton Bartolo ha affermato che una campagna nazionale sta trasmettendo il messaggio che la pulizia e la manutenzione pubblica devono essere prese sul serio. “Se non prendiamo sul serio la questione, rischiamo di perdere la nostra competitività come destinazione turistica”.

– Foto Department of Information Malta –

(ITALPRESS).