Malta, presidente Spiteri Debono avverte sull’ascesa dell’autoritarismo e invoca l’unità sulle nomine chiave

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, ha lanciato un monito contro la crescita globale dell’autoritarismo nel suo discorso per la Festa della Repubblica, invitando al contempo a un ampio consenso politico per tutelare le istituzioni democratiche e la coesione sociale del Paese. Intervenendo mentre Malta celebrava oltre cinquant’anni come repubblica, la Presidente ha richiamato l’attenzione su preoccupanti tendenze internazionali, tra cui l’ascesa di movimenti di estrema destra in alcune parti d’Europa e recenti cambiamenti politici all’estero. Ha avvertito che i sistemi democratici sono sottoposti a pressioni crescenti, con uno spazio sempre più ridotto per la società civile in diversi Paesi. “La democrazia è minacciata da varie circostanze: l’autoritarismo è in crescita”, ha dichiarato, facendo riferimento alla recente presidenza maltese del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, conclusasi a novembre in quello che ha definito un periodo di gravi sfide internazionali. Spiteri Debono ha quindi lanciato un appello all’unità nazionale sulle principali nomine istituzionali, sottolineando la necessità di un accordo politico sulla scelta del nuovo Presidente della Corte Suprema prima del pensionamento dell’attuale titolare, piuttosto che il ricorso a meccanismi di supplenza previsti dalla Costituzione.

Ha inoltre segnalato una “situazione anomala” derivante dalla scadenza simultanea dei mandati del Revisore Generale e del Vice Revisore Generale, avvertendo che ciò contrasta con le garanzie costituzionali. Sul fronte sociale, la Presidente ha esortato a mostrare compassione verso i giovani che cercano cure mediche di affermazione di genere, affermando che non dovrebbero essere condannati a “una vita vissuta con un peso simile”. La Presidente ha affermato che diverse amministrazioni hanno preso sul serio il diritto delle persone a un alloggio dignitoso, in particolare per quanto riguarda i giovani e coloro che stanno affrontando cambiamenti nel loro stato civile. “Malta deve continuare ad aiutare ad attenuare le pressioni del mercato immobiliare per coloro che rischiano di rimanere indietro”, ha avvertito Spiteri Debono. Ha sostenuto che porre l’individuo al centro delle politiche pubbliche è essenziale per prevenire divisioni sociali ed estremismi politici. La Presidente ha inoltre messo in guardia contro le crescenti pressioni derivanti dalla rapida crescita della popolazione, citando le difficoltà per le infrastrutture e i servizi pubblici, e ha avvertito che l’insicurezza nella vita quotidiana può indebolire la fiducia nelle istituzioni democratiche. Il discorso si è concluso con un appello all’unità e a decisioni responsabili, affinché lo sviluppo di Malta resti sostenibile ed equilibrato dal punto di vista sociale.

– foto DOI –

