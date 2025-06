Malta, la presidente Spiteri Debono riceve l’ambasciatore d’Italia uscente

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, ha accolto l’ambasciatore d’Italia a Malta, Fabrizio Romano, in visita di commiato in occasione della conclusione del suo mandato diplomatico.

L’incontro, tenutosi presso il Palazzo presidenziale, ha rappresentato un momento formale per riflettere sullo stretto legame tra Malta e Italia. Durante la visita, la presidente Spiteri Debono ha espresso la sua sincera gratitudine all’ambasciatore Romano per il suo servizio dedicato e per l’impegno profuso nel rafforzare i legami bilaterali tra i due Paesi vicini.

Ha inoltre riconosciuto l’importante ruolo svolto dall’ambasciata d’Italia nella promozione della collaborazione in vari settori, tra cui il commercio, la cultura e l’istruzione. La presidente ha anche sottolineato la continua rilevanza delle relazioni tra Malta e Italia, evidenziando come le basi poste durante il mandato dell’ambasciatore Romano rappresentino un solido punto di partenza per una futura cooperazione.

L’ambasciatore Romano, in servizio a Malta dal 2021, ha espresso il suo apprezzamento per l’ospitalità e il sostegno ricevuti durante tutto il suo incarico. Ha ribadito l’impegno dell’Italia a mantenere e rafforzare il forte legame diplomatico con Malta. La visita si è conclusa con scambi reciproci di auguri e ottimismo per il futuro delle relazioni tra Malta e Italia.

– Foto DOI –

(ITALPRESS)