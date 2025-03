LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro di Malta,

Robert Abela, ha confermato che il suo Paese “spingerà per una

riforma della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu)”.

Abela ha espresso in un’audizione parlamentare le proprie

preoccupazioni per il fatto che l’interpretazione del testo da

parte della Corte europea dei diritti umani possa ostacolare gli

sforzi dei Paesi europei nel contrastare l’arrivo di richiedenti

asilo. Malta, ha aggiunto Abela, promuoverà una “riforma della

convenzione” quando assumerà la presidenza del Comitato dei

ministri del Consiglio d’Europa per un mandato di sei mesi a

partire da maggio. Il premier ha precisato di avere mosso le

proprie osservazioni durante un incontro incentrato sulla

migrazione, organizzato dai primi ministri di Italia, Paesi Bassi

e Danimarca, in occasione del recente vertice dell’Ue.

All’incontro hanno partecipato anche i leader di Austria, Belgio,

Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia e

Svezia, oltre alla presidente della Commissione europea Ursula von

der Leyen. Abela ha dichiarato che i leader nazionali presenti

hanno sostenuto la posizione di Malta sulla questione. Il primo

ministro maltese ha ripetutamente criticato quella che ha definito

un’interpretazione “restrittiva” della Cedu, redatta

originariamente nel 1950 dal Consiglio d’Europa. Ha sostenuto che

questa interpretazione limita la capacità dei paesi di gestire

efficacemente i flussi di richiedenti asilo. Pur sottolineando

l’impegno continuo di Malta nel rafforzare i diritti umani, Abela

ha chiarito che tali protezioni dovrebbero essere applicate solo

quando effettivamente giustificate. Secondo il primo ministro,

inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo sta limitando la

capacità dei Paesi di trasferire i richiedenti asilo in altri

Stati. Abela ha osservato che la Corte con sede a Strasburgo

considera spesso pericolosi “interi Paesi” basandosi sulla

valutazione di singole regioni, citando l’esempio di un Paese

etichettato come non sicuro semplicemente perchè il “5%” del suo

territorio lo è. Ha chiesto una reinterpretazione del principio di

non respingimento, che vieta l’espulsione di individui verso Paesi

in cui la loro vita o libertà potrebbero essere minacciate, come

sancito dalla Convenzione di Ginevra.

– Foto Department of Information Malta –

(ITALPRESS).