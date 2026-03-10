Malta, petroliera alla deriva: le autorità predispongono un piano d’emergenza

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi hanno predisposto un piano di emergenza nel caso in cui la petroliera russa di gas naturale liquefatto (LNG) Arctic Metagaz continui ad avvicinarsi a Malta. La petroliera è stata colpita la scorsa settimana da un drone marino, che ha provocato un enorme squarcio nello scafo mentre si trovava a circa 150 miglia nautiche a sud-est di Malta. Solo 23 ore prima dell’attacco, l’imbarcazione si trovava a 25 miglia nautiche dal Paese, nei pressi di Hurd’s Bank.

Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, ma al momento non hanno giurisdizione per intervenire poiché la nave si trova al di fuori delle acque territoriali maltesi. Malta interverrebbe qualora l’imbarcazione dovesse avvicinarsi fino a 12 miglia nautiche dalle isole, limite delle acque territoriali nazionali.

Le autorità stanno inoltre cercando di contattare la società che gestisce la petroliera per capire quali siano le intenzioni dei proprietari riguardo alla nave danneggiata. Se la nave dovesse continuare ad avvicinarsi, Malta potrebbe adottare misure per mantenerla più lontana dalla costa oppure organizzare il suo rimorchio lontano dalle isole.

Si ritiene che l’Arctic Metagaz faccia parte della cosiddetta “flotta ombra” russa, una rete di navi utilizzate per trasportare petrolio russo al di fuori del controllo occidentale dopo le sanzioni imposte in seguito all’invasione dell’Ucraina nel 2022.

Queste navi operano spesso con strutture di proprietà e assicurazione poco trasparenti, al di fuori delle giurisdizioni dell’UE e del G7, permettendo così di continuare a commerciare con Paesi che non hanno aderito al regime di sanzioni. Negli ultimi anni, le autorità maltesi hanno rafforzato le capacità di monitoraggio e investito in sistemi di controllo marittimo per individuare le navi ad alto rischio e svolgere adeguate verifiche sulle imbarcazioni che effettuano operazioni di bunkeraggio al largo dell’isola.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).