Malta pagherà 8 milioni di interessi dopo il via libera dell’Ue al prestito all’Ucraina

LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Malta si farà carico di quasi 8 milioni di euro in pagamenti di interessi entro il 2028, dopo che i leader dell’Unione europea hanno approvato un prestito da 90 miliardi di euro per sostenere le finanze pubbliche dell’Ucraina, messe a dura prova dalla guerra.

L’accordo è stato raggiunto nelle prime ore di venerdì, con il sostegno di 24 dei 27 Stati membri dell’UE. Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia hanno scelto di non aderire all’iniziativa.

In base all’intesa, i Paesi partecipanti raccoglieranno i fondi sui mercati finanziari e li presteranno all’Ucraina, utilizzando il bilancio dell’UE come garanzia. Questo meccanismo consente di fornire aiuti senza richiedere ai governi contributi finanziari immediati. Gli Stati membri copriranno invece i costi degli interessi del prestito in proporzione alla propria forza economica. Secondo fonti vicine ai negoziati, il finanziamento dovrebbe avere una durata di 40 anni, con un tasso di interesse di poco inferiore al 4 per cento.

La quota a carico di Malta è stimata in 2,65 milioni di euro nel 2027 e in 5,3 milioni nel 2028. Rimane tuttavia incerto cosa accadrà oltre questo periodo iniziale di due anni. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l’Ucraina dovrebbe rimborsare il prestito solo una volta che la Russia avrà risarcito i danni di guerra, lasciando aperta la possibilità che il debito non venga mai restituito.

L’intesa arriva dopo negoziati tesi, in seguito alle obiezioni sollevate contro un precedente piano che prevedeva l’utilizzo dei beni russi congelati, soluzione che Malta temeva potesse violare il diritto internazionale in materia di sanzioni.

