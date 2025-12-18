Malta ottiene un aumento del 17% della quota di tonno rosso ai negoziati UE

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ottenuto un aumento del 17 per cento della propria quota di pesca del tonno rosso a seguito di negoziati a Bruxelles, secondo quanto ha reso noto il governo. La nuova assegnazione porta il quantitativo consentito da 434 a 507 tonnellate e sarà applicabile per i prossimi tre anni.

L’accordo è stato raggiunto durante una riunione del Consiglio Agricoltura e Pesca dell’Unione europea (Agrifish), nel corso della quale la segretaria parlamentare per la pesca e l’acquacoltura, Alicia Bugeja Said, ha definito il risultato un “giusto traguardo per i pescatori maltesi e gozitani”. Secondo Bugeja Said, l’aumento riflette gli sforzi di Malta nel tutelare la sostenibilità della risorsa ittica di tonno, sostenendo al contempo i mezzi di sussistenza delle comunità di pesca locali. La segretaria parlamentare accompagnava il ministro per l’Agricoltura, la Pesca e i Diritti degli Animali, Anton Refalo, che è intervenuto alla riunione. Refalo ha dichiarato ai suoi omologhi europei che le politiche dell’UE devono tenere conto delle realtà specifiche dei singoli Stati membri, in particolare di quelle dei piccoli Stati insulari come Malta. Il ministro ha sostenuto che la Politica agricola comune e i quadri normativi collegati alla pesca dovrebbero essere sufficientemente flessibili da rispecchiare le circostanze nazionali, evitando l’imposizione di regole uniformi.

Il tonno rosso è tra le specie ittiche di maggior valore nel Mediterraneo, ma decenni di sovrasfruttamento hanno portato all’introduzione di quote internazionali rigorose sotto l’egida della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico. Negli ultimi anni, il recupero degli stock ha consentito aumenti prudenti delle quote, a condizione che i Paesi dimostrino un solido sistema di monitoraggio e controllo. Il governo ha affermato che la quota più elevata garantirà una maggiore stabilità economica al settore, pur restando soggetta a rigorosi criteri di sostenibilità. Malta ha infine ribadito che continuerà a sostenere politiche europee equilibrate, capaci di proteggere le risorse marine e di tutelare il lavoro dei pescatori.

