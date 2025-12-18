Malta, osservatorio OMS “Paese modello per cura sopravvissuti al cancro”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un organismo dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sta utilizzando i servizi di sopravvivenza oncologica di Malta come modello per altri Paesi europei. Malta è il primo Stato membro dell’Unione europea ad aver istituito un Programma nazionale di sopravvissuto al cancro, offrendo un sostegno olistico ai pazienti dopo il completamento delle cure oncologiche.

L’Osservatorio europeo sui sistemi e le politiche sanitarie, che opera sotto l’egida dell’OMS ed è finanziato dall’UE, ha pubblicato uno studio di caso su Malta nell’ambito di una serie dedicata alle iniziative innovative nella cura del cancro. Lo studio si concentra sul Cancer Survivorship Team maltese, con sede presso il Sir Anthony Mamo Oncology Centre. Il team comprende un infermiere specializzato in sopravvivenza oncologica e un terapista occupazionale che svolge il ruolo di coordinatore della riabilitazione oncologica. Insieme hanno sviluppato tre servizi principali: i percorsi personalizzati di recupero dopo il cancro, le cliniche di Valutazione Olistica dei Bisogni e un supporto personalizzato individuale. L’assistenza ai sopravvissuti è integrata con una vasta gamma di servizi sanitari complementari, tra cui fisioterapia, psicologia, dietetica, logopedia, assistenza sociale e igiene dentale.

Servizi aggiuntivi, come l’aromaterapia e la consulenza sessuale, sono forniti da volontari appositamente formati. Secondo l’Osservatorio, l’approccio di Malta dimostra come i piccoli sistemi sanitari possano offrire cure di sopravvivenza scalabili e compassionevoli attraverso una solida collaborazione interdisciplinare. Il programma viene presentato come una roadmap per altri Paesi dell’UE che intendono rafforzare gli esiti a lungo termine della sopravvivenza oncologica. Il Cancer Survivorship Team di Malta è stato istituito nel 2019 nell’ambito della Direzione per i Percorsi di Cura Oncologici, guidata dalla dottoressa Danika Marmarà.

– Foto IPA Agency –

