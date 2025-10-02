Malta ospiterà nel 2026 il Global Summit del WTTC

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si prepara ad accogliere il 26° Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC). Il vertice, in programma nel 2026, della durata di tre giorni, sarà organizzato dal ministero degli Affari Esteri e del Commercio in collaborazione con l’Autorità per il Turismo di Malta. L’evento riunirà leader e rappresentanti di spicco del settore pubblico e privato provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di confrontarsi sulle prospettive future dell’industria dei viaggi e del turismo, puntando in particolare su sostenibilità, innovazione e opportunità di investimento. Il vice premier Ian Borg ha definito il summit “un motivo di orgoglio nazionale”, sottolineando come rappresenti una vetrina ideale per valorizzare il patrimonio culturale, la capacità di innovazione e l’ospitalità maltese.

Borg ha inoltre evidenziato le potenzialità di nuove collaborazioni tra operatori locali e brand internazionali. Carlo Micallef, Ceo dell’Autorità per il Turismo di Malta, ha commentato con soddisfazione l’annuncio, sottolineando che l’organizzazione del summit rafforza la posizione del Paese sulla mappa mondiale del turismo e genererà benefici duraturi non solo per l’industria, ma anche per la popolazione maltese.

