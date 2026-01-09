Malta, ospedali sotto pressione a causa del picco dell’influenza

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I ricoveri presso l’ospedale generale di Malta sono aumentati in modo significativo durante la prima settimana di gennaio, superando i livelli registrati appena due mesi prima. Nella prima settimana di novembre circa 570 pazienti avevano bisogno di un posto letto, ma all’inizio del nuovo anno il numero è cresciuto di oltre 200 casi.

Gli specialisti sanitari attribuiscono l’aumento a una crescita delle infezioni respiratorie, inclusa l’influenza, aggravata dal clima più freddo e dalle grandi riunioni durante il periodo festivo. Questo incremento sta esercitando una forte pressione sui servizi sanitari, con l’ospedale che attualmente opera a piena capacità.

I pazienti ricoverati per patologie respiratorie spesso necessitano di periodi di recupero prolungati, riducendo la disponibilità di posti letto e mettendo sotto stress le risorse. Circa il 20% dei ricoveri recenti è direttamente collegato all’influenza, che può variare da sintomi lievi a complicazioni gravi come la polmonite. I medici avvertono che chi manifesta febbre alta o difficoltà respiratorie dovrebbe rivolgersi tempestivamente a un medico per valutare l’eventuale necessità di un ricovero.

In questa stagione è in circolazione un nuovo ceppo influenzale, che secondo gli esperti è coperto dall’attuale vaccino antinfluenzale. Nonostante ciò, l’adesione alla vaccinazione rimane bassa. I tassi di vaccinazione tra gli anziani si attestano intorno al 10%, ben al di sotto del 70% stimato come necessario per una protezione efficace, mentre tra i più giovani l’adesione è stimata ad appena l’1%.

Le autorità sanitarie hanno sottolineato che la vaccinazione tra i giovani e le persone in buona salute è fondamentale per proteggere gli anziani e gli altri gruppi vulnerabili. È stato inoltre ricordato al pubblico che le lezioni apprese durante la pandemia di COVID-19 restano attuali, poiché l’influenza si diffonde in modo simile.

– Foto Ospedale Mater Dei Malta –

(ITALPRESS).