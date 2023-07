LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno dichiarato che le operazioni mediche non obbligatorie presso l’ospedale Mater Dei, potrebbero dover essere rinviate da oggi poiché la direzione dell’ospedale sta affrontando un afflusso di pazienti senza precedenti a causa della recente ondata di caldo. Il pronto soccorso ha infatti effettuato 102 ricoveri tra martedì e mercoledì. Molti pazienti, specialmente anziani, mostrano sintomi compatibili con disidratazione o ipertermia. Le autorità sanitarie hanno affermato che durante il fine settimana quattro persone sono morte per le condizioni legate al caldo. Tuttavia, secondo alcune fonti mediche, il numero è maggiore di quello pubblicato dalla Sovrintendenza della sanità pubblica. Malta è stata colpita da temperature record di oltre 40 gradi e continui blackout elettrici, che hanno reso le condizioni di vita piuttosto difficili per gli abitanti. Il sovraffollamento dell’ospedale Mater Dei ha portato i pazienti a essere trasferiti in ospedali privati. Il ministero della Sanità ha ribadito il suo appello affinché le persone prendano precauzioni a causa delle alte temperature e si rivolgano a un medico in caso di sintomi e malessere.

(ITALPRESS).

– foto ufficio stampa ospedale Mater Dei –

