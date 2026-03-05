Malta organizza un volo charter per rimpatriare i cittadini bloccati negli Emirati Arabi Uniti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un volo charter riporterà nei prossimi giorni a Malta cittadini maltesi rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato il ministro degli Esteri Ian Borg. Circa 215 cittadini maltesi residenti in Medio Oriente hanno contattato la Direzione consolare di Malta per chiedere assistenza dopo la guerra scatenata dagli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran e la successiva escalation nella regione.

In un videomessaggio, Borg ha affermato che il governo ha assicurato i servizi di una compagnia aerea privata per rimpatriare i maltesi attualmente negli Emirati Arabi Uniti, dove si trovano 169 delle persone che hanno chiesto aiuto. “Se tutto andrà secondo i piani e la sicurezza sarà garantita, il volo partirà nei prossimi giorni dall’aeroporto di Dubai”, ha dichiarato Borg, aggiungendo che gli interessati riceveranno direttamente ulteriori dettagli. “La nostra priorità è che tutti i cittadini maltesi siano al sicuro e rientrino il prima possibile”, ha detto.

Il primo ministro Robert Abela ha successivamente confermato che il governo coprirà il costo del volo charter, assicurando che le famiglie coinvolte non dovranno sostenere alcuna spesa. Il costo dell’operazione non è stato reso noto.

Attualmente più di 1.650 cittadini maltesi vivono in Medio Oriente. Secondo la società di analisi aeronautica Cirium, più di 20.000 dei 36.000 voli programmati da o verso il Medio Oriente da sabato sono stati cancellati a causa del conflitto. Mentre alcune compagnie aeree hanno ripreso operazioni limitate da importanti hub come Dubai e Riyadh, governi di tutto il mondo stanno organizzando voli charter per rimpatriare i cittadini rimasti bloccati dalle interruzioni dei voli.

