LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Nuove proteste contro il governo laburista sul tema della corruzione. Giovedì, infatti, l’opposizione nazionalista radunerà i manifestanti per incontrarsi davanti al Parlamento mentre i parlamentari discutono una mozione dell’opposizione che chiede al governo di recuperare circa 400 milioni di euro di contributi per l’accordo sugli ospedali. Il leader dell’opposizione, Bernard Grech, denuncia che è già passata una settimana da quando aveva chiesto al primo ministro Robert Abela, di iniziare una causa contro Vitals Global Healthcare e Steward Healthcare per recuperare i 400 millioni.

Il primo ministro laburista ha affermato che il governo esaminerà la problematica relativa al recupero del denaro dato all’operatore privato come pagamento per gli obblighi che non sono stati onorati. L’opposizione ha dichiarato che insisterà affinchè la mozione presentata in Parlamento venga votata senza emendamenti giovedì e sosterrà il governo nell’azione di recupero dei fondi. Il caso degli ospedali Vitals-Steward ha portato il partito laburista a registrare il peggior risultato di un sondaggio pubblico dal 2013. La popolarità del partito laburista è crollata al 30,8%, mentre il partito nazionalista ha registrato un aumento della fiducia del 5,6%, fino al 28,4%. A febbraio il partito laburista ha perso quasi otto punti percentuali, circa 48.000 voti, in un mese.

