Malta, l’Ocean Sentinel contro la pesca illegale nelle acque maltesi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Ocean Sentinel, una delle tre navi di sorveglianza noleggiate dall’Ue, sta attualmente pattugliando il Mediterraneo centrale, con particolare attenzione alle attività di pesca illegale a sud di Malta. Operata dall’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), la nave sta ispezionando pescherecci con reti da circuizione e imbarcazioni da traino durante la stagione attiva della pesca al tonno.

Recenti operazioni di controllo hanno preso di mira imbarcazioni di paesi terzi, tra cui barche turche e tunisine, trovate ad operare senza le necessarie autorizzazioni vicino alla costa maltese. Il Ministero della Pesca ha confermato che tre imbarcazioni turche sono state intercettate dopo essere entrate illegalmente nelle acque di pesca maltesi. Pur affermando che sono stati presi i “provvedimenti necessari”, il ministero non ha fornito ulteriori dettagli. Ispettori maltesi stanno collaborando a bordo dell’Ocean Sentinel con funzionari dell’UE, operando in un’area situata a 25 miglia nautiche a sud di Malta, zona chiave per la pesca del tonno.

