LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Almeno 23 persone sono annegate nel naufragio di una barca che trasportava circa 50 migranti nella zona di ricerca e salvataggio maltese.

Una nave della Ong tedesca Resqship arrivata sul posto ha salvato 22 persone e recuperato due cadaveri. Sul caso sta indagando la procura di Agrigento, con le autorità italiane che dovrebbero interrogare i 22 sopravvissuti. Nel frattempo, il governo maltese è stato nuovamente criticato dalla Ong tedesca Sea-Watch, per le istruzioni date a una nave mercantile di rifornire di carburante un peschereccio in difficoltà che trasportava 400 migranti invece di attivare le operazioni di soccorso. Secondo la Ong due navi mercantili già presenti in zona erano pronte a intervenire, tuttavia il centro di coordinamento di ricerca e salvataggio di Malta ha dato istruzioni al comandante della nave di offrire carburante alla barca in modo che potesse continuare il suo viaggio. L’Ong ha avvertito che le persone a bordo del peschereccio erano in “pericolo imminente” e ha sottolineato che l’Unione europea dovrebbe intervenire senza ulteriori indugi.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

