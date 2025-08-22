Malta nuovamente accusata di respingimento illegale di migranti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è stata ancora una volta accusata di aver effettuato un respingimento illegale in mare, dopo che mercoledì alcuni richiedenti asilo sarebbero stati forzatamente riportati in Libia, nonostante la loro imbarcazione fosse stata intercettata all’interno della zona di ricerca e soccorso (SAR) maltese.

AlarmPhone, la linea di emergenza per migranti in difficoltà, ha segnalato il caso su X, condannandolo come un “crimine scandaloso” in violazione del diritto internazionale. L’organizzazione ha avvertito che l’operazione potrebbe essere stata coordinata dal Centro di coordinamento dei soccorsi di Malta o condotta “in segreto” per evitare responsabilità.

