Malta, presentato nuovo disegno di legge sull’omicidio colposo sotto influenza di alcol o droghe: pena minima di 3 anni di reclusione

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gli automobilisti riconosciuti a Malta colpevoli di omicidio colposo mentre si trovano sotto l’influenza di alcol o droghe rischieranno una pena minima di tre anni di reclusione, secondo un disegno di legge presentato per il dibattito parlamentare.
La proposta introduce, per la prima volta, una pena detentiva obbligatoria per l’omicidio colposo commesso da conducenti con un tasso alcolemico superiore al limite consentito o con droghe nell’organismo. I tribunali non potranno più infliggere pene sospese né applicare la Legge sulla libertà vigilata in tali casi. Attualmente, l’omicidio colposo per negligenza prevede una pena massima di quattro anni di reclusione, che può salire a dieci anni se le vittime sono più di una o se vi sono feriti. Le nuove norme fissano invece in tre anni di carcere effettivo la pena minima in ogni caso.
– Foto d’archivio –
(ITALPRESS).