LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La compagnia aerea nazionale maltese, Air Malta, sarà liquidata “entro la fine dell’anno” e una nuova compagnia aerea prenderà il suo posto e inizierà a gestire le operazioni. Lo ha confermato il presidente di Air Malta, David Curmi, in un rapporto pubblicato da The Times of Malta. Ha spiegato che la transizione avverrà senza ulteriori ostacoli. Curmi ha affermato che la Commissione europea non accetterà la richiesta del governo maltese di immettere 300 milioni di euro per evitare il fallimento di Air Malta.

Il governo maltese ha presentato alla Commissione europea un piano quinquennale che, secondo Curmi, porterebbe la compagnia aerea a ottenere profitti. Inoltre, ha aggiunto che la nuova compagnia aerea che sostituirà Air Malta non opererà come le compagnie aeree che offrono prezzi economici, ma offrirà un ottimo servizio. Per quanto riguarda il futuro dei dipendenti che sono ancora con Air Malta, Curmi ha affermato che finiranno per essere disoccupati ma potranno fare domanda con questa nuova compagnia. Il ministro Caruana aveva confermato in Parlamento che 351 ex dipendenti di Air Malta hanno scelto di aderire al pensionamento anticipato o hanno scelto il licenziamento volontario e hanno ricevuto una somma di denaro. Curmi ha spiegato che l’assistenza a terra, che era uno dei problemi di Air Malta, è ora gestita da una società italiana, l’Aviation Services. Tuttavia, questa decisione ha portato ad altri problemi perchè centinaia di dipendenti di Air Malta che lavoravano nell’operazione di assistenza a terra sono rimasti disoccupati.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Air Malta-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com