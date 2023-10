LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese non interromperà i suoi aiuti allo sviluppo della Palestina, che includono il sostegno ai rifugiati e agli studenti palestinesi che proseguono i loro studi presso l’Università di Malta. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Ian Borg in considerazione dell’attuale conflitto tra Israele e il gruppo terroristico palestinese Hamas. Il Ministro degli Affari Esteri maltese ha chiarito la posizione di Malta durante una riunione straordinaria del Consiglio Affari Esteri dell’UE, durante la quale ha insistito sull’importanza di non sospendere l’accesso ai fondi per lo sviluppo dell’UE ai civili palestinesi.

L’anno scorso, Malta ha donato un totale di 84.950 euro in assistenza allo sviluppo della Palestina: 80.000 euro sono stati donati all’UNRWA, che si prende cura dei palestinesi e dei rifugiati palestinesi in tutto il Medio Oriente, mentre i restanti 4.950 euro sono stati stanziati per una borsa di studio per uno studente palestinese per conseguire una laurea in relazioni internazionali.

Quest’anno, il governo maltese ha aumentato la sua assistenza a 124.000 euro: 75.000 euro in donazioni all’UNRWA e 49.000 euro per due borse di studio accademiche post-laurea presso l’Università di Malta. Entrambi gli studenti palestinesi sono arrivati a Malta e hanno iniziato i loro studi.

