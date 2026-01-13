Malta “non si affretta a prendere posizione” sulla Groenlandia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta afferma che non intende affrettarsi ad assumere una posizione nella crescente controversia internazionale scatenata dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’eventuale acquisizione della Groenlandia.

Il ministro degli Esteri Ian Borg ha dichiarato che, in assenza di una posizione unitaria dell’Unione europea sulla questione, Malta non vede alcun motivo per essere “presuntuosa” e pronunciarsi per prima, soprattutto considerando che la Repubblica non è membro della NATO. Borg ha detto ai giornalisti che neppure il segretario generale della NATO ha finora espresso una posizione formale e che la questione riguarda principalmente gli Stati membri dell’Alleanza, dato che la Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca. In precedenza, il primo ministro Robert Abela aveva espresso preoccupazione per le affermazioni di Trump, che sembravano lasciare intendere la possibilità che gli Stati Uniti potessero impadronirsi della Groenlandia con la forza. Abela ha definito questa retorica “molto preoccupante”, alla luce delle sue implicazioni per l’integrità territoriale europea e per eventuali obblighi derivanti dai trattati. Malta ha tradizionalmente mantenuto una posizione di neutralità militare e, secondo Borg, contribuisce alla definizione delle posizioni collettive dell’Ue piuttosto che limitarsi a recepirle. A titolo di esempio, ha richiamato il ruolo di Malta in una dichiarazione congiunta dell’Unione europea sulla situazione in Venezuela.

Il ministro degli Esteri ha inoltre ribadito che Malta rilascerà una propria dichiarazione una volta concordata una posizione comune a livello europeo. Ha evitato di chiarire se confermi la sua precedente nomina di Trump al Premio Nobel per la Pace, affermando che si trattava di una decisione legata al suo precedente ruolo diplomatico. La controversia sulla Groenlandia ha suscitato forti reazioni in tutta Europa, con il governo del territorio che ha respinto qualsiasi ipotesi di acquisizione statunitense “in qualsiasi circostanza” e con funzionari dell’Ue che hanno messo in guardia sulle gravi conseguenze per le alleanze qualora venisse fatto uso della forza. Per il momento, Malta continua a sottolineare la necessità di cautela e unità all’interno dell’Unione europea prima di adottare una posizione ufficiale sulla disputa diplomatica in corso.

– foto Ministero degli Affari Esteri –

