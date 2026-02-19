Malta non parteciperà alla riunione del Board of Peace a Washington

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta non parteciperà alla riunione inaugurale del Board of Peace a Washington. Lo ha confermato il primo ministro Robert Abela.

In precedenza il premier maltese aveva indicato che Malta stava valutando un invito informale a partecipare, posizione che ha suscitato critiche, anche all’interno del Partito Laburista. Interrogato sull’eventuale decisione definitiva, Abela ha dichiarato che il governo sta ancora valutando la situazione e attende gli esiti della sessione in programma oggi.

“Prenderemo quindi le decisioni necessarie, in particolare riguardo a Gaza e alla garanzia di una pace duratura nella regione”, ha affermato.

La Commissione Europea ha annunciato che invierà la commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, alla riunione come osservatrice, partecipando solo alle sessioni dedicate a Gaza. Abela ha definito la decisione “uno sviluppo interessante”.

