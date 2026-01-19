Malta nella morsa del vento, stop ai traghetti e allerta delle autorità

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I servizi di traghetto attraverso il Grand Harbour di Malta sono stati sospesi nella mattinata di oggi, con i collegamenti tra Valletta, Sliema e le Tre Città interrotti a causa del mare agitato e dei forti venti.

Tutte le traversate di Virtu Ferries da e per la Sicilia sono state cancellate, mentre il Gozo Channel ha avvertito della possibilità di ritardi e cancellazioni. L’Ufficio Meteorologico ha segnalato che i venti da est-sud-est si intensificheranno nel corso della giornata, passando da Forza 7 a Forza 8 nella giornata di oggi e raggiungendo un picco di Forza 9 entro domani. Secondo le autorità, sono possibili raffiche superiori ai 40 nodi.

Il Centro di Coordinamento dei Soccorsi delle Forze Armate e il Dipartimento della Protezione Civile hanno invitato la popolazione a evitare le zone costiere, i tetti, i balconi e altri luoghi esposti. Le autorità hanno inoltre raccomandato di mettere in sicurezza gli oggetti non fissati e di prestare la massima attenzione alla guida.

Il tempo instabile è causato da un sistema di bassa pressione in intensificazione sull’Algeria, che secondo le previsioni si estenderà nel Mediterraneo centrale e si rafforzerà mentre attraversa la Tunisia. Nel frattempo, un robusto sistema di alta pressione dovrebbe rimanere ancorato sui Balcani.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).