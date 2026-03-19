Malta, nel 2025 registrato il tasso di criminalità più basso mai rilevato

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato nel 2025 il livello di criminalità più basso mai rilevato, secondo l’ultimo rapporto annuale dell’Osservatorio CrimeMalta. Il rapporto indica che sono stati registrati 27 reati ogni 1.000 abitanti, confermando una tendenza in calo rispetto agli anni precedenti e segnando una netta diminuzione rispetto ai 46 reati per 1.000 abitanti del 2004. Complessivamente, la criminalità pro capite è diminuita di circa il 40% negli ultimi vent’anni. Nel 2025 sono state presentate 15.594 denunce, con una riduzione del 6% rispetto all’anno precedente e un dato significativamente inferiore alle precedenti proiezioni di 26.419 casi. I furti hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi 25 anni, con un calo del 70%, mentre anche Gozo ha registrato il minimo storico per questo tipo di reato.

Le autorità hanno riferito che tutti i casi di omicidio sono stati risolti, proseguendo una tendenza in atto dal 2018. Le forze dell’ordine hanno inoltre effettuato sequestri di droga da record nel corso dell’anno. Il Paese si è classificato tra i 12 più sicuri al mondo per legge e ordine ed è stato indicato come il più sicuro nel Mediterraneo, secondo l’ultimo rapporto del World Justice Project. Il rapporto evidenzia però un cambiamento nella natura dei reati: il 34% delle infrazioni rientra ora nella categoria dei “reati interni”, tra cui frode, riciclaggio di denaro e violenza domestica.

– foto Dipartimento Informazione –

(ITALPRESS).