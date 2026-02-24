Malta, multe immediate per i turisti che infrangono le regole

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese sta proponendo nuove norme che obbligherebbero i turisti a pagare immediatamente le multe se violano la legge durante il loro soggiorno nel Paese.

Il ministro dell’Interno Byron Camilleri ha dichiarato che la misura mira a garantire che i visitatori che commettono infrazioni non lascino Malta senza aver saldato le sanzioni. Secondo la proposta, i turisti privi di una residenza fissa a Malta dovrebbero pagare la multa sul posto in cui viene commessa l’infrazione. Le nuove regole dovrebbero riguardare in particolare episodi di abbandono di rifiuti e rumori eccessivi.

“I visitatori devono godersi Malta, ma anche dimostrare decenza e rispetto”, ha affermato Camilleri, definendo il provvedimento un deterrente contro i comportamenti scorretti. La Malta Hotels and Restaurants Association (MHRA) ha accolto con favore la proposta, sostenendo un rafforzamento dei controlli per tutelare le comunità locali e salvaguardare la reputazione di Malta come destinazione turistica. L’associazione ha ribadito che, pur restando un Paese ospitale, il rispetto delle leggi e dei residenti è fondamentale. Le multe immediate, ha aggiunto, contribuirebbero a mantenere standard adeguati e a scoraggiare comportamenti inappropriati. La MHRA si è inoltre detta pronta a collaborare con il governo per garantire che il sistema venga applicato in modo equo ed efficace.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).