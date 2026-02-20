Malta monitora un cittadino russo per presunto riciclaggio miliardario

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – L’agenzia maltese per la cittadinanza sta seguendo con attenzione gli sviluppi riguardanti un cittadino russo in possesso di passaporto maltese inserito nella lista dei ricercati più pericolosi del Regno Unito. All’inizio di questa settimana è emerso che Alexander Kuksov, 23 anni, che aveva ottenuto la cittadinanza maltese attraverso l’ormai abolito programma dei “passaporti d’oro”, è ricercato dalla National Crime Agency per un presunto coinvolgimento in una rete di riciclaggio di denaro da miliardi di dollari. La Community Malta Agency, responsabile delle questioni legate alla cittadinanza, ha confermato che il nome di Kuksov è all’attenzione delle autorità nazionali e ha fatto sapere che “seguirà da vicino ogni sviluppo del caso”. L’agenzia ha ricordato che la cittadinanza può essere revocata qualora vengano accertati illeciti, anche dopo la naturalizzazione. “Ogni caso deve essere esaminato nel merito. In situazioni analoghe abbiamo sempre adottato una decisione quando necessario e non esiteremo a farlo nuovamente”, ha affermato un portavoce.

Le autorità britanniche hanno incriminato Kuksov per reati legati ai proventi di attività criminali, per il presunto trasferimento di milioni di sterline in contanti per conto di un gruppo criminale organizzato. La sua attuale ubicazione rimane sconosciuta. Il caso segue la revoca, nell’ottobre 2025, della cittadinanza maltese al fratello Semen Kuksov, che sta scontando nel Regno Unito una condanna a cinque anni per aver riciclato oltre 12 milioni di sterline. La National Crime Agency lo aveva descritto come gestore di un “servizio bancario professionale per criminali in tutto il mondo”. Entrambi i fratelli e il padre, Vladimir Anatolyevich Kuksov, figuravano nell’elenco dei nuovi cittadini maltesi del 2022. Malta ha abolito il programma di cittadinanza per investimento all’inizio di quest’anno dopo una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sostituendolo con un regime discrezionale riservato a persone considerate di “merito eccezionale”.

