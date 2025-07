Malta, modifiche al codice della strada dopo una serie di tragici incidenti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha lanciato un nuovo Codice della Strada, rivisto e aggiornato, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la consapevolezza sulla rete stradale nazionale, mentre il Paese affronta le conseguenze di tre incidenti tragici avvenuti nell’arco di meno di 24 ore.

Presentato dal Ministro dei Trasporti Chris Bonett, il nuovo Codice della Strada maltese rappresenta un aggiornamento completo che riflette le mutate realtà della mobilità a Malta. Include indicazioni più chiare per automobilisti, pedoni, ciclisti e utenti di mezzi di trasporto moderni come monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita. Il codice pone una forte enfasi sulla disciplina e sui pericoli legati alle distrazioni, in particolare l’uso del telefono cellulare alla guida.

“Non è raro che qualcuno finisca per perdere la vita o restare immobilizzato a causa di un conducente che non ha riflettuto due volte”, ha affermato Bonett durante la presentazione. Come parte dell’iniziativa, il governo ha lanciato la campagna “Pensa Due Volte”, volta a sensibilizzare sui rischi delle decisioni quotidiane che possono avere conseguenze irreversibili sulla strada. Una campagna aggiuntiva rivolta ai bambini completerà questo sforzo, promuovendo un cambiamento culturale a lungo termine nel comportamento degli utenti della strada.

Il CEO di Transport Malta, Kurt Farrugia, ha dichiarato che le nuove linee guida sono necessarie per affrontare le nuove sfide e garantire rispetto reciproco tra tutti gli utenti della strada. Il codice include inoltre regole di sicurezza specifiche per l’uso corretto del casco e della cintura di sicurezza, la compilazione dei moduli d’incidente e la lettura della segnaletica stradale. L’annuncio è arrivato in un fine settimana segnato da lutti sulle strade maltesi, con tre incidenti distinti che hanno causato tre morti e diversi feriti gravi. Mentre le indagini sono ancora in corso, gli eventi hanno rafforzato l’urgenza dell’impegno del governo per strade più sicure. Il ministro Bonett ha concluso sottolineando che, indipendentemente dall’evoluzione dei mezzi di trasporto, “il valore della vita e il senso di sicurezza devono rimanere invariati”.

