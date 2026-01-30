Malta, ministro per Gozo “Il collegamento permanente fra le isole non è più prioritario”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I piani per un collegamento permanente tra Malta e Gozo non sono più una priorità per il governo maltese, anche se il progetto potrebbe essere rivalutato in futuro. Lo ha dichiarato il ministro per Gozo, Clint Camilleri. Il ministro ha affermato che, pur sostenendo personalmente l’idea in quanto gozitano, non è realistico aspettarsi che il progetto venga realizzato nel breve periodo.

“Sarei disonesto se dicessi che questo progetto verrà portato avanti nei prossimi mesi o anni”, ha detto. Il tema è stato recentemente rilanciato dalla Gozo Business Chamber, che ha sostenuto come le recenti tempeste abbiano evidenziato la necessità di un collegamento permanente tra le isole. Nel corso degli anni sono state avanzate diverse proposte, tra cui un tunnel sottomarino o un ponte, ma i piani sono stati accantonati a causa degli elevati costi finanziari.

Camilleri ha spiegato che il governo ha invece concentrato gli sforzi sul miglioramento dei collegamenti esistenti, citando l’introduzione del servizio di fast ferry e un piano a lungo termine annunciato di recente.

Il piano prevede l’acquisto di nuove navi per il Gozo Channel e l’istituzione di una rotta cargo permanente. Secondo il ministro, l’esecutivo sta dando priorità a progetti più realistici e realizzabili in tempi più brevi. Tuttavia, ha aggiunto, il collegamento permanente dovrebbe continuare a essere preso in considerazione e non è escluso per il futuro.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).