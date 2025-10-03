Malta migliora nella lotta alla tratta di esseri umani

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha migliorato la propria posizione nella lotta contro la tratta di esseri umani, secondo il Trafficking in Persons Report 2025 pubblicato dal Dipartimento di Stato americano. Il Paese è passato dalla Tier 2 Watchlist alla Tier 2, un avanzamento che riflette gli sforzi compiuti per rispettare il Trafficking Victims Protection Act del 2000, pur senza soddisfarne ancora pienamente tutti gli standard minimi.

La Polizia di Malta ha dichiarato che il miglioramento del ranking deriva da un aumento delle azioni giudiziarie, comprese indagini connesse a reati finanziari, e da un rafforzamento dei sistemi di supporto alle vittime. Tra queste figurano anche minori vulnerabili e richiedenti asilo, che hanno beneficiato di maggiori tutele legali e assistenza.

“Mettiamo le vittime al centro delle nostre operazioni, rafforzando la collaborazione con altri partner e investendo in una formazione specialistica per proteggere chi è più a rischio”, ha affermato la Polizia in una nota. Pur riconoscendo che “la lotta alla tratta non è ancora vinta”, le autorità hanno sottolineato che il nuovo posizionamento “conferma progressi significativi” nel contrasto alle reti criminali.

Nel suo rapporto, il Dipartimento di Stato ha aggiunto che, sebbene gli sforzi globali contro la tratta siano oggi “molto più forti” rispetto al 2000, i trafficanti restano “creativi e determinati”. Per questo motivo, ha esortato la comunità internazionale a mantenere alta l’attenzione e a sfruttare ogni opportunità per rafforzare il movimento. L’avanzamento di Malta rappresenta dunque una tappa importante nella lotta contro la tratta, ma anche un richiamo a proseguire con determinazione e innovazione.

