LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Quasi 4 maltesi su 5 dichiarano che il loro livello di benessere è vicino alla media e che l’effetto dell’inflazione è chiaramente visibile da un anno all’altro. Questo è stato il risultato di un sondaggio condotto per la conferenza nazionale “State of the Nation” organizzata dall’Ufficio del presidente di Malta. Dal sondaggio emerge che il 42,7% degli intervistati ha dichiarato che la situazione finanziaria è rimasta invariata rispetto allo scorso anno, il 30,6% ritiene che sia peggiorata e il 26,7% che sia migliorata.

Mentre meno maltesi stanno pianificando la propria vita e preferiscono vivere giorno per giorno, quelli della generazione giovane e con grande reddito, pianificano meno.

Meno maltesi considerano la politica come importante nella loro vita. Il sondaggio mostra che la generazione più giovane è stufa della politica. Rispetto agli ultimi due anni, il 30,6% ha risposto che il partito a cui si allinea influenza la propria opinione su vari temi, soprattutto adulti e anziani. Il 67,4% ha risposto di votare sempre per lo stesso partito. Quasi il 40% non considera di votare per un altro partito in futuro e quasi la stessa percentuale considera di votare per un altro partito in futuro. Quasi il 50% ha risposto che c’e una distinzione tra il Partito Laburista e il Partito Nazionalista. 7 su 10 hanno dichiarato che voteranno alle prossime elezioni generali, mentre il 19% è ancora indeciso. Lo studio ha anche rilevato che il 66,6% dei maltesi è felice della vita, il 70,4% crede di aver avuto successo e che le persone si rivolgono maggiormente alla propria famiglia quando devono prendere decisioni importanti. I fattori più importanti sono stati l’apprezzamento e la soddisfazione derivata dal lavoro. Negli anni precedenti, il reddito era segnalato come il fattore più importante. Il sondaggio ha anche mostrato che i maltesi si considerano più europei. Il tasso è aumentato al 25% dall’11% nel 2021.

