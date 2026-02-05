Malta, maggioranza di governo battuta in Parlamento nel voto sui vertici della magistratura

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le forze di governo a Malta sono state battute ieri sera nel voto parlamentare sulla nomina del giudice Consuelo Scerri Herrera a capo della magistratura e della Corte suprema. L’opposizione ha votato contro la nomina, facendo precipitare Malta in un’impasse istituzionale. Il voto fallito è arrivato nonostante l’appello della presidente Myriam Spiteri Debono, che ha esortato entrambe le parti a trovare un’intesa nello spirito delle riforme costituzionali del 2020. Lo scontro ha messo in luce tensioni crescenti tra i partiti, che solo pochi mesi fa avevano promesso una nuova fase di cooperazione sulle questioni costituzionali. Organizzazioni della società civile, tra cui la Daphne Caruana Galizia Foundation e Repubblika, hanno avvertito che lo stallo rischia di minare l’indipendenza della magistratura e la fiducia dell’opinione pubblica. Anche l’Ordine degli Avvocati ha messo in guardia contro la crescente politicizzazione della giustizia, sottolineando che lo scontro pubblico sui candidati potrebbe indebolire l’autorità di chiunque venga infine nominato.

– foto Roderick Agius –

