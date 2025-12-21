Malta, l’inflazione in cima alle preoccupazioni dei cittadini

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’inflazione e l’aumento del costo della vita restano la principale fonte di preoccupazione per l’opinione pubblica maltese, secondo l’ultima indagine Eurobarometro, che registra un’ulteriore crescita dell’ansia legata ai prezzi. Lo studio rivela che il 40% degli intervistati ha indicato l’incremento dei prezzi come una delle questioni più importanti che il Paese si trova ad affrontare, in aumento di cinque punti percentuali rispetto a marzo e di nove punti sopra la media dell’UE.

Sul piano personale, la preoccupazione è ancora più marcata. Ben il 61% degli intervistati ha affermato che il costo della vita rientra tra le due sfide principali che affronta quotidianamente, con un incremento di 16 punti percentuali rispetto a marzo e di 13 punti sopra la media europea. Immigrazione e ambiente le altre preoccupazioni dei cittadini, citate rispettivamente dal 30% e dal 26% dei rispondenti, entrambe ben al di sopra delle medie UE e in forte crescita rispetto all’inizio dell’anno. Sono stati inoltre menzionati il debito pubblico (17%), l’edilizia abitativa (16%), la sanità (12%), l’istruzione (9%) e le minacce alla democrazia (9%), mentre un numero inferiore di maltesi ha espresso preoccupazione per la situazione economica o per la sicurezza rispetto ad altri cittadini europei.

L’invasione russa dell’Ucraina emerge come la principale preoccupazione, indicata dal 33% degli intervistati maltesi. La fiducia nell’UE è salita al 57%, mentre la soddisfazione per il funzionamento della democrazia a Malta ha raggiunto il 50%. Nonostante un lieve calo, la soddisfazione generale per la vita resta elevata, al 92%, e una netta maggioranza ritiene che Malta abbia beneficiato dell’appartenenza all’Unione europea.

