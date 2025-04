Malta, i leader si riuniscono per commemorare Papa Francesco

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Sotto le alte volte della Concattedrale di San Giovanni a La Valletta, leader politici, religiosi e civili si sono uniti ai fedeli martedì sera per onorare la vita e l’eredità di Papa Francesco durante una solenne Messa di Requiem.

Tra le autorità presenti vi erano la Presidente della Repubblica Myriam Spiteri Debono, il Primo Ministro Robert Abela, il Presidente della Corte Suprema Mark Chetcuti e l’Ambasciatore di Malta presso la Santa Sede, Frank Zammit.

Hanno partecipato insieme a una chiesa gremita di clero e laici, in un commosso atto collettivo di ricordo per il defunto Papa argentino. A presiedere la messa l’Arcivescovo Charles Scicluna ha pronunciato un’omelia nella quale ha ricordato l’essenza di un papa “che ha cercato, sopra ogni cosa, di condividere la gioia liberatrice e la compassione del Vangelo”.

Rievocando la visita di Papa Francesco a Malta nel 2022, l’Arcivescovo Scicluna ha ricordato come il Pontefice avesse lodato il Paese definendolo una “rosa dei venti dove si incontrano popoli e culture” e un modello di gentilezza e accoglienza. Ha invitato i fedeli a custodire nel cuore le parole del Papa, che descrivevano Malta non solo come una nazione, ma come un “luogo di dialogo e di evangelizzazione”.

