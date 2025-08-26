Malta leader nell’UE per competenze digitali giovanili

VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si è affermata come leader dell’UE nelle competenze digitali dei giovani, con il 96% dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni che possiedono tali abilità – ben al di sopra della media europea, che si attesta intorno al 70%. I dati emergono dal rapporto Digital Decade della Commissione Europea. Kenneth Brincat, amministratore delegato della Malta Digital Innovation Authority (MDIA), ha dichiarato che il risultato evidenzia la forte posizione del Paese nella preparazione delle nuove generazioni all’era digitale.

“Malta è al primo posto, con il 96% dei giovani tra i 16 e i 24 anni in possesso di competenze digitali. Credo che sia un dato molto significativo”, ha affermato. Nonostante questi risultati, le imprese locali continuano a registrare una carenza di lavoratori qualificati nel settore digitale. Per affrontare questa sfida, la MDIA sta puntando sugli adolescenti con corsi di formazione in intelligenza artificiale, robotica e programmazione. Quest’estate sono stati organizzati boot camp in collaborazione con l’Università di Malta, mentre le summer school si sono svolte con l’MCAST. Hanno partecipato circa 120 studenti a Malta e 135 a Gozo.

“A Gozo c’è chiaramente un forte interesse per queste iniziative. Vogliamo ispirare i nostri ragazzi, dando loro un assaggio di queste tecnologie”, ha sottolineato Brincat. La MDIA sta inoltre sostenendo le imprese nel processo di digitalizzazione. È stato lanciato un nuovo programma da 5 milioni di euro destinato a imprese, PMI e start-up per modernizzare i propri servizi. Brincat ha invitato le aziende interessate a contattare la MDIA per ricevere supporto nella procedura di candidatura.

