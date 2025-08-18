Malta, lanciata una raccolta fondi per il rimpatrio del turista italiano morto in un incidente

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – È stata lanciata una raccolta fondi online per aiutare a riportare a casa la salma di Maichol Di Nunzio, un turista italiano di 21 anni deceduto in seguito a un incidente motociclistico a Pembroke. Di Nunzio, originario di Primavalle, vicino Roma, era alla guida del suo scooter Kymco Agility quando si è schiantato contro una barriera di cemento in Triq Sant’ Andrija nelle prime ore di giovedì mattina.

Nonostante gli sforzi dei medici, è morto sabato a causa delle gravi ferite riportate. Gli amici lo ricordano come “pieno di vita e sempre allegro”, un giovane capace di trasmettere calore nonostante una vita segnata dalle difficoltà. Lui e la sorella Aurora erano stati accolti in una casa-famiglia dall’età di nove anni, diventando inseparabili e sostenendosi a vicenda nei momenti più duri.

“Ora è Aurora che deve affrontare il rimpatrio del corpo di suo fratello in Italia,” ha spiegato l’organizzatrice della raccolta fondi, Desire Di Francesco. “Non ha i mezzi economici per sostenere da sola questo peso”. L’appello ha toccato il cuore di centinaia di persone. Stamane oltre 600 donatori avevano già contribuito con più di 29.710 euro – più della metà dell’obiettivo prefissato. I messaggi che accompagnano le donazioni parlano di solidarietà, compassione e del desiderio di aiutare Aurora a dare al fratello un addio dignitoso.

