Malta, l’allarme del Garante sulle dichiarazioni patrimoniali “C’è meno trasparenza sui ministri”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Commissario per gli Standard nella Vita Pubblica di Malta ha avvertito il primo ministro Robert Abela che le recenti modifiche alle regole sulle dichiarazioni patrimoniali dei ministri rappresentano “un arretramento della trasparenza nella vita pubblica”.

In una lettera datata 6 gennaio e pubblicata giovedì, l’ex capo della magistratura Joseph Azzopardi ha affermato che il Consiglio dei ministri ha eliminato il modulo dettagliato di dichiarazione patrimoniale previsto per i membri del governo, imponendo ai ministri di utilizzare soltanto il formulario meno completo richiesto ai deputati ordinari.

“In pratica, questo significa che i ministri non dichiareranno più i propri redditi, né gli investimenti finanziari e i conti bancari detenuti dai loro coniugi”, ha scritto Azzopardi, sottolineando che tali informazioni erano in precedenza obbligatorie. L’avvertimento arriva dopo mesi di corrispondenza, iniziati quando il Commissario aveva chiesto copie delle dichiarazioni patrimoniali dei ministri per il 2024.

Successivamente, gli è stato comunicato che il governo aveva deciso di adottare un unico modulo per tutti i parlamentari e che i ministri avevano già presentato le dichiarazioni utilizzando quello previsto per i deputati.

Secondo Azzopardi, la trasparenza è stata ulteriormente indebolita dal fatto che le dichiarazioni dei ministri venivano tradizionalmente presentate in Parlamento, mentre quelle dei deputati non sono pubblicate.

Il Commissario ha inoltre ricordato che la legge sugli Standard nella Vita Pubblica impone ai ministri di presentare annualmente una dichiarazione patrimoniale “sul modulo specifico”, avvertendo che la sua eliminazione mette i membri del governo in violazione del codice etico. Azzopardi ha concluso che la decisione va in direzione opposta rispetto alle raccomandazioni del suo ufficio e dell’OCSE per rafforzare le norme sulla trasparenza, rendendo pubblica la corrispondenza per segnalare la gravità della questione.

