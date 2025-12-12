Malta, La Valletta terza migliore destinazione europea per festeggiare il Capodanno

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Valletta è stata classificata come la terza migliore destinazione in Europa per festeggiare il Capodanno, superando grandi città come Londra, secondo la piattaforma di viaggi britannica Enjoy Travel.

La classifica annuale delle 25 migliori mete europee, pubblicata giovedì, evidenzia una crescente preferenza per città che offrono una ricca dimensione culturale e un’atmosfera suggestiva durante l’inverno. Edimburgo si è aggiudicata il primo posto, seguita da Parigi. Secondo Siobhßn McKenny, direttrice marketing di Enjoy Travel, i viaggiatori cercano sempre più esperienze memorabili e ricche di carattere, piuttosto che le feste più grandi. La lista si basa sul sentimento dei viaggiatori, sulle tendenze dei social media e sui dati di prenotazione degli utenti britannici della piattaforma. La Valletta si è distinta per il clima invernale mite, la vivace scena gastronomica e gli eventi celebrativi, risultando una meta ideale per viaggiatori solitari, coppie, famiglie e gruppi di amici. Reykjavik, Vilnius, Funchal, Londra, Berlino, Zurigo e Vienna completano la top ten. Intanto Malta si prepara alle celebrazioni nazionali nella capitale. I festeggiamenti di quest’anno in Piazza San Giorgio prevedono esibizioni di Glen Vella, della Palace String Orchestra e di vari artisti maltesi, seguite da set di DJ e da uno spettacolo pirotecnico sincronizzato sul Porto Grande. A mezzanotte salirà sul palco la star internazionale John Newman per dare il benvenuto al 2025, prima che la serata si concluda con un ultimo set del DJ Gabii.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).