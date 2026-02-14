Malta, la spesa turistica sfiora i 4 miliardi di euro nel 2025

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato quasi 4 miliardi di euro di spesa turistica nel 2025, insieme al più forte aumento dei pernottamenti nell’Unione europea, ha annunciato l’Autorità per il Turismo di Malta. I dati presentati durante la Conferenza Nazionale sul Turismo indicano che la spesa totale dei 4.022.310 turisti in entrata ha raggiunto i 3,9 miliardi di euro, con un incremento del 18,6% rispetto al 2024 e del 44% rispetto al 2023.

La spesa media per visitatore è salita da 924 a 971 euro. I pernottamenti a Malta e Gozo sono aumentati dell’11%, raggiungendo quota 25,4 milioni, ben al di sopra della media UE del 2%. I mesi di bassa stagione hanno registrato una crescita del 19%, superando l’andamento estivo e indicando una domanda invernale più sostenuta.

Il vice primo ministro e ministro del Turismo Ian Borg ha dichiarato che “i risultati riflettono l’impatto della strategia turistica a lungo termine del Paese, sottolineando che Malta ha registrato il più alto aumento dei pernottamenti nell’UE insieme a un significativo incremento della spesa. Secondo Borg, la performance conferma il crescente profilo globale di Malta nel settore turistico, ma i dati record impongono vigilanza costante e una gestione responsabile della crescita”.

Il governo sta promuovendo il turismo durante tutto l’anno, anche attraverso nuovi collegamenti a lungo raggio. I voli diretti tra Malta e New York inizieranno a giugno, con ulteriori espansioni previste. Nelle prossime settimane saranno introdotte nuove normative per innalzare gli standard di hotel e affitti a breve termine, a seguito di una consultazione pubblica.

L’Associazione degli Albergatori e Ristoratori di Malta ha accolto con favore i dati, definendoli il risultato di anni di impegno coordinato tra il settore e l’Autorità del Turismo. Il presidente dell’associazione, Tony Zahra, ha affermato che la forte crescita deve essere vista come un’opportunità per orientarsi verso un turismo di maggiore valore e minore impatto, in linea con la visione a lungo termine del Paese.

