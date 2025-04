LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, si recherà in Vaticano per partecipare ai funerali di Papa Francesco, come confermato da un comunicato ufficiale dell’Ufficio della presidenza. La cerimonia solenne è prevista per la mattina di sabato e si prevede che attirerà dignitari e leader religiosi da tutto il mondo. Spiteri Debono guiderà una delegazione composta da cinque membri su invito della Santa Sede. Ad accompagnarla saranno il marito Anthony Spiteri Debono, il primo Ministro Robert Abela con la moglie Lydia Abela, e il leader dell’opposizione Bernard Grech.

La composizione della delegazione riflette una rappresentanza bipartisan della leadership politica nazionale e l’importanza che Malta attribuisce ai suoi legami storici con il Vaticano. “L’invito rivolto a Malta è un segno della stretta e duratura relazione tra il nostro Paese e la Santa Sede”, ha sottolineato l’Ufficio della presidente. “La presidente Spiteri Debono è onorata di rappresentare il popolo maltese in questa solenne occasione”.

