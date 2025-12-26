Malta, la Presidente segnala sfide su qualità della vita nel messaggio di Natale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Presidente Myriam Spiteri Debono nel messaggio di Natale ha richiamato l’attenzione sulle sfide urgenti che Malta si trova ad affrontare, avvertendo che il successo economico da solo non è sufficiente a garantire il bene comune. Pur riconoscendo una forte crescita economica, frutto del duro lavoro di molti, la Presidente ha affermato che il Paese deve confrontarsi con crescenti preoccupazioni legate alla qualità della vita. Ha indicato l’equilibrio tra vita lavorativa e privata, l’aumento del costo della vita e la salute mentale come alcune delle principali criticità che colpiscono numerose famiglie.

Sono stati inoltre citati il degrado ambientale, la povertà, la mancanza di alloggi e le dipendenze come problematiche che richiedono un’attenzione urgente. Spiteri Debono ha sottolineato che queste sfide non possono essere ignorate e devono essere affrontate collettivamente attraverso un dialogo aperto e sincero. Secondo la Presidente, sia le istituzioni governative sia le organizzazioni non governative condividono la responsabilità di individuare soluzioni che mettano le persone al centro delle politiche pubbliche.

La Presidente ha espresso la speranza che Malta continui a essere un’isola di pace e solidarietà, promuovendo allo stesso tempo questi valori anche a livello internazionale. Ha infine invitato i cittadini a sostenere le future generazioni e a fare in modo che lo spirito di solidarietà legato al Natale perduri durante tutto l’anno. “Lavorando insieme – ha concluso – possiamo superare gli ostacoli e le sfide che ci attendono”.

– Foto DOI –

(ITALPRESS).