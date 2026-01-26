Malta, la presidente Debono sollecita una riforma elettorale

LA VALLETTA (MALTA (ITALPRESS/MNA) – La presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, ha sottolineato che il calo dell’affluenza alle urne rappresenta un segnale preoccupante, che indica la necessità di una riforma del sistema elettorale del Paese. In un’intervista trasmessa dalla televisione nazionale, il Capo dello Stato ha precisato che qualsiasi intervento di riforma dovrebbe comunque essere intrapreso dopo le prossime elezioni generali e solo quando “l’ambiente sarà quello giusto”.

L’attuale legislatura resterà in carica fino al 2027, salvo nel caso di una convocazione di elezioni anticipate da parte del primo ministro Robert Abela. Spiteri Debono ha auspicato che sia il Partito Laburista sia il Partito Nazionalista si impegnino a favore di una riforma elettorale, sottolineando che l’inizio di una nuova legislatura rappresenterebbe il momento ideale per avviare il cambiamento.

– Foto DOI –

(ITALPRESS).