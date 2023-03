LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – La maggioranza dell’elettorato maltese è contraria all’introduzione dell’aborto. Secondo un nuovo sondaggio pubblico indipendente, tre persone su cinque hanno dichiarato che non voteranno per il loro partito politico di riferimento se questo propone di introdurre l’aborto.

Solo uno su cinque si è detto disposto a farlo. Lo scorso dicembre, il Parlamento maltese ha votato a favore di un emendamento che consentirà l’aborto quando la vita o la salute di una donna sono in grave pericolo. L’opposizione si oppone alla proposta dal governo laburista, mentre è in fase svolgimento l’analisi da parte di un comitato parlamentare, con il voto finale che dovrebbe tenersi entro l’anno. Il primo ministro maltese Robert Abela, ha intanto ammesso che il governo avrebbe dovuto svolgere una consultazione pubblica prima di proporre gli emendamenti. Tuttavia, ha ribadito l’impegno del governo a modificare la legge e ha confermato che è in corso un processo di consultazioni con le parti interessate in campo medico.

“Tutti concordano sul fatto che la vita della madre non dovrebbe essere messa in pericolo. C’è accordo sul fatto che dove può nascere un feto dovrebbe nascere, ma anche sul fatto che la salute della donna dovrebbe essere protetta”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

