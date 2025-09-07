Malta, la leadership del Partito Nazionalista decisa per un soffio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Partito Nazionalista ha un nuovo leader dopo che Alex Borg ha superato Adrian Delia di appena 44 voti in una drammatica sfida decisa sul filo di lana. Borg, 30 anni, ha ottenuto 8.905 voti contro gli 8.861 di Delia, un margine pari a poco più di mezzo punto percentuale. Su 17.862 schede valide, Borg ha conquistato il 50,1% contro il 49,9% di Delia, rendendo questa una delle competizioni per la leadership più combattute nei 144 anni di storia del partito. Il risultato è stato confermato alle 4 del mattino, dopo un conteggio maratona di nove ore, seguito da un’attesa carica di tensione durata cinque ore.

Borg ha inizialmente annunciato la sua vittoria su Facebook, ringraziando i suoi sostenitori “per aver dato inizio a questo nuovo capitolo per il Partito Nazionalista.” La competizione è stata innescata dalle dimissioni di Bernard Grech a giugno. Lo stesso Grech aveva sostituito Delia cinque anni fa. Le speranze interne al partito che la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola potesse candidarsi sono state deluse quando ha scelto di restare a Bruxelles, lasciando campo libero a Delia per tentare un ritorno e a Borg, suo protetto, per farsi avanti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).