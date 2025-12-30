Malta, italiano condannato per una rapina a mano armata in una sala giochi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un italiano di 27 anni residente in Germania è stato condannato a tre anni di carcere dopo aver ammesso di aver compiuto una rapina a mano armata in una sala giochi a St Paul’s Bay.

Il caso risale al 16 gennaio 2024, quando l’uomo rapinò la sala giochi, trattenendo un dipendente contro la sua volontà e sottraendo €2.329,37 in contanti. Il 27enne è stato inoltre accusato di aver portato con sé un coltello durante la rapina. Dagli atti giudiziari risulta che il giorno successivo avrebbe commesso un’altra rapina all’interno di un hotel a St Paul’s Bay, prendendo di mira questa volta un cittadino italiano originario della Sardegna, che lo riconobbe nelle immagini di videosorveglianza poiché vivevano nello stesso quartiere in Sardegna.

L’imputato non aveva una residenza fissa a Malta. L’uomo è stato successivamente arrestato a Milano ed estradato a Malta in base a un mandato d’arresto europeo. In un primo momento, al momento della comparizione in tribunale, aveva negato le accuse, ma in seguito ha cambiato dichiarazione e ammesso i reati poco prima che il caso fosse esaminato dal magistrato Kevan Azzopardi.

Nel pronunciare la sentenza, il magistrato Azzopardi ha disposto che l’italiano sconti tre anni di reclusione. Il tribunale ha inoltre emesso un ordine restrittivo della durata di tre anni a tutela delle tre persone presenti nel locale durante la rapina. Il caso si è ora concluso a seguito dell’ammissione di colpevolezza da parte dell’uomo.

