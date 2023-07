LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gli italiani sono stati il maggior numero di passeggeri a bordo delle navi da crociera in arrivo a Malta nel secondo trimestre del 2023. Lo confermano i numeri ufficiali diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica (NSO). Il numero di passeggeri che sono arrivati a Malta sulle navi da crociera è aumentato di quasi 88.000 e ha superato i 225.000 passeggeri. Più della metà dei passeggeri proveniva da paesi dell’UE. Il mercato principale è stato l’Italia con il 16,9% di tutti i passeggeri, seguita dalla Germania con il 12,6%. Più di 110.000 passeggeri sono arrivati a Malta da paesi al di fuori dell’UE, più della metà (50,5%) proveniva dal Regno Unito e il 24,8% dagli Stati Uniti. La NSO ha affermato che quei passeggeri che sono passati da Malta per continuare il loro viaggio verso un altro paese ammontano a 186.149 passeggeri.

Le statistiche mostrano che tra aprile e giugno 98 navi da crociera hanno visitato Malta, quattro in meno rispetto agli stessi mesi dell’anno scorso. In media, ogni nave entrata a Malta trasportava quasi 2.300 passeggeri, 953 in più rispetto all’anno precedente.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).