LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gli italiani sono considerati il mercato principale per visitare Malta a bordo delle navi da crociera secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica di Malta. Le statistiche ufficiali mostrano che quasi 72.000 passeggeri hanno visitato Malta sulle navi da crociera durante il primo trimestre dell’anno. 21 navi da crociera sono entrate al porto di La Valletta tra gennaio e marzo, due in meno rispetto al numero di navi da crociera che hanno visitato Malta durante il primo trimestre dello scorso anno. Tuttavia, il numero di passeggeri è aumentato di 46.786 passeggeri rispetto al 2022. In media, ogni nave da crociera in visita a Malta ha trasportato poco più di 3.400 passeggeri, 2.332 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I passeggeri provenienti dai Paesi dell’Unione Europea rappresentano il 72,6% del traffico totale. I mercati principali sono stati l’Italia con il 24,1% e la Germania con il 18,4%. Il totale dei passeggeri provenienti da Paesi fuori dall’UE è stato di 19.744; 14.468 in più rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Il 32,1% di questi passeggeri proveniva dal Regno Unito e il 13,9% dagli Stati Uniti. Oltre il 53% dei passeggeri erano donne e la maggior parte era nella fascia di età compresa tra 40 e 59 anni. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it