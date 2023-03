LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’opposizione ha radunato migliaia di manifestanti a La Valletta per la seconda protesta in una settimana, dopo una sentenza del tribunale che ha definito “fraudolento” il processo di privatizzazione di tre ospedali statali da parte dell’amministrazione laburista.

Dopo un corteo iniziato davanti all’Ufficio del Primo Ministro, il leader del partito nazionalista Bernard Grech ha detto che l’opposizione resterà vigile e non si fermerà qui: “Non cederemo a questo palese abuso, ora confermato dalla Corte”.

Lo slogan principale della protesta era “Int Jixraqlek A?jar” (Ti meriti di meglio).

(ITALPRESS).

foto: ufficio stampa Partito Nazionalista Malta