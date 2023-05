LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il mercato italiano continua a essere il principale per quanto riguarda il flusso passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale di Malta.

Ad aprile, infatti, secondo i dati dalla società di gestione, sono stati 708.388 i passeggeri italiani, con un aumento dell’8,4% rispetto al periodo pre-pandemia nel 2019.

A seguire i passeggeri provenienti da Regno Unito, Francia e Germania. Il mercato spagnolo è migliorato grazie alla ripresa dei voli da Siviglia e Valencia e all’aumento dei voli da Barcellona. All’aumento ha contribuito la nuova offerta estiva varata dall’aeroporto e il periodo di Pasqua. La settimana pasquale ha fatto registrare 98.449 passeggeri. Ryanair è la compagnia con la parte di mercato maggiore trasportando il 45% di tutti i passeggeri, seguita da Air Malta al 26%, Lufthansa al 5%, Easy Jet al 5% e Wizz Air al 5%. Intanto, l’Ad dell’aeroporto internazionale di Malta, Alan Borg, ha affermato che la società sta monitorando attentamente la situazione di Air Malta poichè i colloqui tra il governo maltese e la Commissione europea sul futuro della compagnia di bandiera sono ancora in corso. “Avere una compagnia di bandiera che opera nei principali aeroporti da e per Malta è molto importante e dobbiamo assicurarci di mantenerlo”, ha detto Borg.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Aerporto di Malta-

