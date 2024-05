LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) (ITALPRESS) – Interconnect Malta (ICM), di proprietà del governo maltese, ha emesso un avviso informativo preliminare per la gara d’appalto per la fabbricazione e l’installazione del cavo sottomarino per il secondo interconnettore elettrico tra Malta e l’Italia.

Interconnect Malta ha dichiarato che sta finalizzando la gara d’appalto per l’appalto di cavi sottomarini tra Malta e l’Italia che si stima costerà 185 milioni di euro in preparazione del secondo interconnettore di Malta.

Questo progetto è cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma europeo di finanziamento dello sviluppo regionale 2021-2027, con un feedback positivo del comitato di selezione del progetto. Con 165 milioni di euro stanziati dal programma europeo, questo finanziamento coprirà oltre la metà dei costi totali di investimento stimati in 300 milioni di euro.

La gara cercherà la fornitura e l’installazione di circa 99 chilometri di cavo sottomarino completo di un giunto di transizione a ciascuna estremità, uno a Maghtab a Malta e uno a Marina di Ragusa, in Sicilia, e sarà caratterizzato da un cavo elettrico a corrente alternata ad alta tensione di 121 chilometri. Questo secondo interconnettore via cavo Malta-Sicilia fa parte della futura strategia energetica del governo maltese per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici per il 2030 e gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine. L’inizio delle operazioni è previsto per il secondo trimestre del 2026.

Il ministro dell’Energia Miriam Dalli ha notato il ruolo del progetto nel raggiungere gli obiettivi climatici di Malta e nell’affrontare la crescente domanda di energia guidata dalla crescita economica e dall’elettrificazione dei trasporti. Il secondo interconnessore è destinato ad aumentare la capacità di generazione di Malta di 200 MW e sostenere l’integrazione di fonti di energia più rinnovabili.

Inoltre, Interconnect Malta ha rilasciato un avviso di informazioni precedenti per la fornitura e l’installazione di un quadro a 220kV, un sistema di soppressione degli incendi, firewall a Ragusa e un aggiornamento del sistema di controllo.

Questo progetto raddoppierà l’attuale interconnessione elettrica di Malta con l’Europa, garantendo un approvvigionamento energetico più sicuro e facilitando maggiori investimenti nei sistemi di energia rinnovabile. I requisiti tecnici preliminari e il percorso sottomarino di questo progetto sono stati stabiliti da uno studio di progettazione ingegneristica front-end (FEED) e dopo che sono stati commissionati un’indagine preliminare del percorso marino e studi ambientali.

Il contraente sarà anche responsabile dell’esecuzione di un rilevamento topografico dettagliata e di un processo di ingegneria per determinare il percorso finale e la progettazione del cavo sottomarino, la sua installazione e protezione.

La data stimata di pubblicazione di un avviso di appalto nell’ambito di questa procedura è il 1° luglio.

Il collegamento generale del cavo dell’interconnettore sarà composto da un cavo di terra in Sicilia lungo circa 21 chilometri, un cavo sottomarino a tre core lungo circa 99 chilometri e un cavo di terra di 2 chilometri a Malta.

L’autorità di pianificazione maltese ha approvato il permesso di sviluppo del progetto a gennaio.

– Foto: Interconnect Malta –

(ITALPRESS).