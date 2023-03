LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Parlamento maltese sta discutendo una nuova legge che consentirebbe alle persone di verificare con la polizia se il proprio partner ha precedenti per violenza domestica.

Sia il Governo che l’opposizione si sono dichiarati favorevoli e appoggiano il disegno di legge. Verrebbe istituito un registro delle persone che sono state condannate per violenza domestica e non sarebbe reso pubblico. Tuttavia, coloro che hanno una relazione e sospettano che il loro partner possa diventare violento potranno presentare una richiesta ufficiale alla Victim Support Agency. L’agenzia fornirà solo informazioni sul fatto che il partner abbia avuto precedenti condanne per violenza domestica.

Il ministro degli Interni Byron Camilleri ha affermato che “la legge servirà anche a ricordare ai violenti che non saranno in grado di iniziare facilmente una nuova relazione come se non fosse mai successo nulla nelle precedenti”.

Il commissario contro la violenza domestica ha accolto con favore il nuovo sviluppo, ma ha affermato che la legge non risolverà tutti i problemi relativi agli abusi.

– foto Department of Information –

(ITALPRESS).